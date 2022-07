Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen/ Lkr. Konstanz) Unbekannter schlägt und beißt einen 22-Jährigen in einem Discounter (02.07.2022)

Engen (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstagabend, gegen 18.30 Uhr, in einem Lebensmitteldiscounter in der Hegaustraße einen 22-jährigen Mann gebissen und geschlagen. Der Unbekannte näherte sich zuvor im Verlauf eines Einkaufs immer wieder den Schwestern des 22-Jährigen, weshalb der junge Mann ihn darauf ansprach. Nach einem kurzen Streit schlug dann der unbekannte Täter dem 22-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Als beide Männer zu Boden gingen, schlug er weiter auf den Mann ein und biss ihm noch in die Wange. Nachdem ein Mitarbeiter die beiden Kontrahenten trennen konnte, flüchtete der Angreifer noch vor dem Eintreffen der Polizei mit einem Begleiter in Richtung Bahnhof. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Personen, die zur betreffenden Zeit im Einkaufsmarkt Aldi Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Angreifer geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Engen, Tel. 07733 9409-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell