BPOL NRW: Bundespolizei informiert über Taschendiebe

Kleve - Wesel (ots)

Am Mittwoch dem 29.06.22 informiert die Bundespolizei in der Zeit von 8 - 11 Uhr am Bahnhof Wesel Reisende über die Tricks der Taschendiebe und gibt Tipps gegen die "Langfinger".

In dieser Zeit beantwortet die Bundespolizei Fragen und stellt die kleinen bunten Monster, jetzt auch in der Sommeredition, der Öffentlichkeitskampagne "Stop-Pickpockets" (stop-pickpockets.eu) vor.

Jedes der sechs bunten Monster steht für einen der dreisten Tricks der Taschendiebe, sei es der des Scheibenklopfers, Blumenschenkers, Anremplers, Stau-Erzeugers, Beschmutzers und des falschen Touristen.

Das schöne Wetter und der Start in die Ferien- und Urlaubszeit treiben nicht nur mehr Reisende, sondern auch Taschen- und Handgepäckdiebe nach draußen. Besonders gefährdet ist das Hab und Gut an belebten Orten - wie beispielsweise am Bahnhof.

Die Bundespolizei rät:

- Schützen Sie sich und Ihre Wertsachen!

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten wie nötig mit!

- Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere immer in verschlossenen

Innentaschen!

- Tragen sie Taschen immer mit der Verschlussseite zum Körper!

- Achten Sie besonders im Gedränge auf Wertsachen und Taschen!

Wichtige Hinweise in Sachen Taschendiebstahl können auch auf der Seite der Bundespolizei unter dem Link:

https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/01Vorsicht-Taschendiebstahl/Vorsicht-Taschendiebstahl_node.html

eingesehen werden.

