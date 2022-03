Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinhausen: Einbruch in Apotheke

Freiburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 07.03.2022, zwischen 19:00 Uhr und 07:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Apotheke, im Tannenberger Weg in Rheinhausen (Niederhausen) ein.

Im Verkaufsraum konnten die Täter zwei Geldkassetten und Bürogegenstände entwenden. In der gleichen Nacht ereignete sich in der Hauptstraße in Rheinhausen (Oberhausen) in eine Metzgerei ein weiterer Einbruch. (Wir berichteten bereits in einer Pressemeldung am 07.03.2022) Unbekannte Täter hebelten dort die Glasschiebetür auf und entwendeten eine Geldkassette. Sie flüchteten anschließend mit einer silbernen Limousine.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell