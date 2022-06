Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - verbotene Kraftfahrzeugrennen ; Zeugen gesucht

57537 Wissen, Behringstr./Robert-Koch-Str. (ots)

Am So., 12.06.2022, gegen 16:45 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem silbernen Pkw VW mit bekanntem Kennzeichen in driftender Art und Weise mit lauten Motorengeräuschen und quietschenden Reifen mehrfach die Behringstr. und die Robert-Kochstr. in beide Richtungen. In diesem Streckenbereich gilt eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Den o.a. Einmündungsbereich querte er in Schrägstellung mit angezogener Handbremse. Bei einem Fahrmanöver hätte der junge Fahrer fast die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei beinahe in einen Garten gefahren. Mehrere Anwohner wurden auf die Fahrmanöver aufmerksam und eilten zur Straße. Die Polizeiwache Wissen bittet weitere, noch nicht bekannte Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell