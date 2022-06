POL-PDNR: ehrlicher Finder

Roßbach (Wied) (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag ereignete sich um 22:57 Uhr in der Wiedtalstraße in Roßbach (Wied) eine Verkehrsunfallflucht. Der / die Unfallverursacher/-in befuhr mit seinem / ihrem PKW die Wiedtalstraße aus Richtung Waldbreitbach kommend in Richtung Neuwied. Beim Vorbeifahren beschädigte er / sie einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW Daimler-Benz im Heckbereich. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers / der ...

mehr