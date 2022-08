Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Angebranntes Essen löst einen Feuerwehreinsatz aus (09.08.2022)

St. Georgen (ots)

Auf dem Herd vergessenes Essen hat am Dienstagvormittag in einem Mehrfamilienhaus zu einem Einsatz der Feuerwehr auf der Gerhart-Hauptmann-Straße geführt. Gegen 11.30 Uhr rückte die Feuerwehr St- Georgen aus. Vor Ort stellten die Wehrmänner fest, dass ein Bewohner Essen auf dem Herd vergessen hatte, dass in der Folge anbrannte. Durch die Hitze verformte sich zudem eine auf dem Herd stehende Kaffeemaschine. Weitere Teile der Küche gerieten glücklicherweise nicht in Brand. Verletzt wurde niemand. Der 68-jährige Bewohner der Erdgeschoßwohnung konnte noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte selbst das Feuer löschen. Die Feuerwehr durchlüftete die verrauchten Zimmer, so dass der 68-Jährige anschließend wieder in die Wohnung zurückkehren konnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell