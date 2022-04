Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Fußgänger von Auto angefahren

Recklinghausen (ots)

An einer Ampel auf der Wittener Straße, Ecke Cottenburgstraße, verunfallte am Montagabend (21.45 Uhr) ein 66-jähriger Fußgänger aus Dortmund. Er wurde von einem Auto angefahren und erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen transportierte ihn in ein Krankenhaus. Eine 50-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel war auf der Cottenburgstraße in Richtung Dortmunder Straße unterwegs. Sie bog dann von der Cottenburgstraße nach links auf die Wittener Straße (B235) ab und kollidierte dabei mit dem Fußgänger, der die Wittener Straße an der dortigen Ampel überquerte. Es entstand ein geringer Sachschaden von etwa 250 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell