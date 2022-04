POL-RE: Datteln: Zwei Tatverdächtige bei Einbruch geschnappt

Recklinghausen (ots) - Eine 15-jährige Fahrradfahrerin wurde bei einem Unfall am Montag um 13.35 Uhr an der Ecke Westerholter Weg/ Von-Bruchhausen-Straße leicht verletzt. Die junge Recklinghäuserin fuhr auf der Von-Bruchhausen-Straße in Richtung Westerholter Weg und hielt verkehrsbedingt an der Einmündung an. Zeitgleich bog ein 22-jähriger Autofahrer vom ...

mehr