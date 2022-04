Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Autofahrer kollidiert mit Ampel

Recklinghausen (ots)

Am Montagnachmittag (gg 13 Uhr) erlitt ein 61-jähriger Marler bei einem Unfall in Höhe der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/ Mühlenstraße schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen bog der Marler von der Friedrich-Ebert-Straße nach links auf den Westring ab und kam dabei, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er frontal mit der Ampel am Fußgängerüberweg des Westrings. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Schaden liegt bei ca. 5.500 Euro. Die Ampel war noch betriebsbereit, jedoch verbogen.

