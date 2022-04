Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Herten/Datteln/Castrop-Rauxel: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Bei einem Wohnungsbeinbruch an der Wiener Straße, kamen unbekannte Täter nach bisherigen Erkenntnissen nicht zum Zug. Sie beschädigten eine Scheibe eines Fensters und gelangten auf diese Weise in das Reihenhaus. Die Täter durchsuchten alle Räume, entwendeten jedoch nichts. Sie flüchteten unerkannt vom Tatort. Der Einbruch ereignete sich zwischen Samstagabend und Sonntagmittag.

Unbekannte Täter entwendeten vom Giebelsweg ein Metalltor. Das Tor war Bestandteil eines Zauns einer ansässigen Gartenbaufirma. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Täter mit einem Fahrzeug zum Abtransport des Zauns anreisten. Tatzeitraum: Mittwoch (30.03.2022), 16 Uhr, bis Donnerstag (31.03.2022), 16 Uhr.

Zwischen Donnerstagmittag (31.03.2022) und dem vergangenen Samstagmittag hebelten unbekannte Täter ein Fenster einer Erdgeschosswohnung an der Berghäuser Straße auf. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute (Goldschmuck).

An der Westfalenstraße öffneten bislang Unbekannte am Samstagabend ein Fenster einer Hochparterrewohnung und kletterten ins Innere. Sie durchsuchten, nachdem sie die Türkette zur Sicherung der Wohnungstür vorgelegt hatten, die Räume nach Wertgegenständen. Sie flüchtete unerkannt mit Bargeld und Schmuck. Eine aufmerksame Nachbarin beobachtete gegen 21 Uhr einen verdächtigen Mann, der augenscheinlich in die Wohnungen schaute. Personenbeschreibung: 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70m groß, kurzer Bart, schwarze Jacke, schwarze Hose, dunkle Coronamaske, die er sich aber nach unten Richtung Hals gezogen hat. Eine weitere Zeugin erkannte kurze Zeit später (21.45 Uhr) ebenfalls einen verdächtigen Mann auf der Westfalenstraße, den sie wie folgt beschrieb: 35 bis 45 Jahre alt, etwa 1,75m bis 1,80m groß, ungepflegt wirkender Bart, kurze Jacke und Hose, vermutlich dunkle Bekleidung.

Eine EC-Karte entwendeten Unbekannte aus einer Wohnung an der König-Ludwig-Straße. Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen gelangten sie über den Balkon in die Wohnräumlichkeiten und durchsuchten alle Räume. Letztlich entkamen sie unerkannt.

Herten

Ein Mann und eine Frau versuchten am Sonntag, um 14.15 Uhr, in ein Haus an der Karlstraße einzubrechen. Sie hebelten an der Terrassentür, als sie von Nachbarn gestört wurden, die auch sofort die Polizei informierten. Der Mann und die Frau flüchteten entlang der Adalbertstraße in Richtung Gelsenkirchener Straße. Sie können wie folgt beschrieben werden: Frau: ca. 1.65m groß, kräftig gebaut, dunkle Haare, weiße Jacke, schwarze Hose, Rucksack, Maskenschutz. Mann: etwa 1.65m groß, dunkle Haare, Cappy, hellgraue Jeans, schwarze Jacke, schwarze Schuhe, schwarzer PUMA Rucksack, Maskenschutz

Datteln

In der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Montag, 06 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Container auf einem Firmengelände an der Ahsener Straße auf. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie einen Laptop und entkamen unerkannt.

Drei Täter schlugen zwischen Sonntagabend und Montagmorgen eine Fensterscheibe einer Gaststätte am Beethovenplatz ein und öffneten dann das Fenster. Im Inneren der Gaststätte brachen sie die Dart-Spielautomaten, die Geld-Spielautomaten und auch einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten das Bargeld. Die bislang Unbekannten wurden bei der Tatausführung videografiert. Die Ermittlungen dauern an.

Castrop-Rauxel

Über den Balkon einer Hochparterrewohnung brachen unbekannte Täter in eine Wohnung an der Gustavstraße ein. Sie schoben die Jalousie hoch und hebelten das Fenster auf. Im Inneren durchwühlten sie diverse Behältnisse auf der Suche nach Beute. Sie flüchteten schließlich unerkannt und - nach bisherigen Erkenntnissen - ohne Diebesgut. Tatzeit: Dienstagmorgen (29.03.) bis heute Morgen.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell