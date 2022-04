Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: 23-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Mordkommission eingerichtet

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:

Bei einer Auseinandersetzung am Samstagnachmittag (15 Uhr) wurde ein 23-jähriger Bulgare durch mehrere Stichverletzungen schwer verletzt. Der 23-Jährige konnte sich noch vor das Haus an der Bergstraße flüchten, dort wurde er von einem Passanten angesprochen, welcher den Rettungsdienst alarmierte. Die ebenfalls informierten Polizeibeamten nahmen dann den noch im Haus befindlichen 21-jährigen Tatverdächtigen aus Marl fest. Der schwer Verletzte wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren. Zu diesem Zeitpunkt konnte eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Wie es zu der Auseinandersetzungen gekommen ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Hintergründe sind Bestandteil der noch laufenden Ermittlungen und werden durch eine eingesetzte Mordkommission aufgearbeitet. Der Marler wurde am Folgetag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Er erließ einen Untersuchungshaftbefehl, der sofort vollstreckt wurde.

Für die StA Essen : StA'in Frau Hinterberg Für das PP Recklinghausen: KHK Terbille

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell