Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zeuge liefert Einbrecher an Polizei

Recklinghausen (ots)

Nachdem ein Zeuge am Freitagabend, gegen 23.20 Uhr, ein lautes Klirren von einer Baustelle am Oerweg vernahm, ging er nachsehen und bemerkte im Objekt den Schein einer Taschenlampe. Er informierte sofort die Polizei. Noch während sich die Beamten auf der Anfahrt befanden, verließ ein Verdächtiger das Gebäude über die Rückseite. Der Zeuge konnte ihn sehen und die Information sofort an die Polizei weiterleiten. Die Beamten trafen, nur wenige Meter von der Einsatzörtlichkeit entfernt, auf einen 44-jährigen Tatverdächtigen aus Recklinghausen. Er führte eine Taschenlampe, einen Rucksack, Werkzeug und auch vermeintliches Diebesgut (Thermostatköpfe) von der Baustelle mit sich. Bei der Baustelle handelt sich um den Rohbau einer Gaststätte. Tatmittel und -beute wurden sichergestellt und der Recklinghäuser vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats in Herten dauern an.

