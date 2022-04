Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Taxifahrt nicht bezahlt - Zeche geprellt und geflüchtet

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Sonntag (02.45 Uhr) wollten zwei bislang unbekannten Männer ihre Taxifahrt nicht bezahlen und flüchteten. Die Fahrt ging bis zur Ecke "Am Gecksbach/Braunfelder Allee", als die beiden Unbekannten plötzlich aus dem Auto sprangen und in die Straße "Am Gecksbach" rannten. Der 61-jährige Taxifahrer aus Hamminkeln setzte ihnen sofort nach und verfolgte sie in ein Waldstück. Als er einen der beiden beinahe eingeholt hatte, ergriff dieser ein herumliegendes Holzstück und schlug dem 61-Jährigen damit auf die Hand. Dann setzte der junge Mann seine Flucht erfolgreich fort und der Taxifahrer informierte die Polizei.

Beschreiben konnte der die Flüchtigen wie folgt: 1. Person ca. 18-19 Jahre alt, etwa 1,80m groß, schlank, Jeans, dunkle Jacke, sprach akzentfrei Deutsch

2. Person

Ca. 20 Jahre alt, etwa 1,70m groß, Jeans, blaue Jacke, sprach akzentfrei Deutsch

Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Ergreifung der zwei Flüchtigen führen können (0800 2361 111).

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell