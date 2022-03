Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Diebstahl eines hochwertigen Porsche 911 GT3 RS

Bingen am Rhein (ots)

In der Zeit von Samstag, 05.03.2022, 20:10 Uhr bis Sonntag, 06.03.2022, 13:35 Uhr wurde in Bingen am Rhein im Bereich der Helmutstraße ein nahezu neuwertiger Porsche 911 GT3 RS entwendet. Das Fahrzeug stand in einer verschlossenen Lagerhalle, in welche die bislang unbekannten Tatverdächtigen einbrachen. Der entwendete Sportwagen besitzt eine auffällige grüne Rennlackierung mit dem schwarzen Schriftzug an den Fahrzeugtüren "GT3 RS", sowie einen grün-schwarz lackierten feststehenden Rennsport-Heckspoiler. Wer kann Hinweise zu der Tat, bzw. den bislang unbekannten Tatverdächtigen geben? Hinweise sind bitte über die Telefonnummer 0671 8811-0 an die Polizei Bad Kreuznach zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell