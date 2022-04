Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Training für mehr Sicherheit auf dem Pedelec

Recklinghausen (ots)

Radfahren liegt im Trend und viele steigen um auf Elektroräder. Mit der Zahl der Nutzer ist leider aber auch die Zahl verunglückter Pedelec-Fahrerinnen und Fahrer gestiegen. Fachleute der Recklinghäuser Polizei wollen in Kooperation mit der VHS für mehr Sicherheit sorgen.

"Wer mit dem Rad unterwegs ist, muss sich im Straßenverkehr besonders umsichtig verhalten - denn ein Sturz kann schlimme Folgen haben. Pedelecs machen vieles leichter. Um die technische Unterstützung aber sicher zu nutzen, braucht man Übung. Die Teilnahme an einem Präventionsangebot ist gut investierte Zeit für die eigene Sicherheit", sagt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen.

Die Veranstaltungen richten sich in erster Linie an Menschen über 60 Jahren, die sich - möglicherweise nach einer längeren Radfahrpause - ein Pedelec zugelegt haben. Für sie ist es ganz besonders wichtig, die eigene Leistungsfähigkeit richtig einzuschätzen und die Handhabung ihres technisch unterstützten Zweirads zu üben.

Auftakt der Schulungsreihe ist am Dienstag, 12. April, in Oer-Erkenschwick. Um 15 Uhr lädt die Oer-Erkenschwicker VHS gemeinsam mit Verkehrssicherheitsberatern der Recklinghäuser Polizei zum Trainingstag in Theorie und Praxis ein. Das Training dauert bis ca. 17.15 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen nimmt die VHS Oer-Erkenschwick, Stimbergstr. 169, 45739 Oer-Erkenschwick, Tel. 02368/987111 ab sofort entgegen. Homepage: vhs-oe.de E-Mail: vhs@vhs-oe.de Veranstaltungsort ist das Gelände der Paul-Gerhardt-Schule, Lortzingstr. 1. Mitzubringen sind ein verkehrssicheres Pedelec und ein Fahrradhelm.

Im Theorieteil geht es um Themen wie Unfallentwicklung, Geschwindigkeitsrisiken und Verkehrswege für Elektrofahrräder. Die sichere Handhabung des Pedelecs wird anschließend beim mehrmaligen Durchfahren eines Parcours trainiert. Alltägliche Verkehrssituationen sind hier nachgestellt, die sicheres Anfahren, Ausweichen, richtiges Verhalten in Kurven und situationsbedingtes Bremsen erfordern. Dabei sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr Sicherheit im Umgang mit ihrem Pedelec gewinnen.

Das Präventionsprogramm mit Schulungsinhalten insbesondere für Pedelec fahrende Seniorinnen und Senioren hatte die Dienststelle Verkehrsunfallprävention und Opferschutz der Recklinghäuser Polizei 2019 ins Leben gerufen. Während die Schulungen im vergangenen Jahr pandemiebedingt nur eingeschränkt stattfinden konnten, werden in diesem Jahr wieder Trainingstage in allen Städten des Zuständigkeitsbereichs des Polizeipräsidiums Recklinghausen (Kreis Recklinghausen und Stadt Bottrop) stattfinden.

Weitere Pedelec-Trainingstage für Seniorinnen und Senioren finden statt am... 12.4. und 11.10. in Oer-Erkenschwick (Kooperation mit VHS) 19.4. in Datteln (Kooperationspartner ist hier das Ordnungsamt der Stadt Datteln) 20.4., 20.7. und 12.10. in Castrop-Rauxel (VHS) 21.4. in Dorsten (VHS) 21.4. und 13.10. Haltern am See (VHS) 27.4. und 7.9. Recklinghausen (VHS) 6.05. in Bottrop (VHS) 12.5. in Gladbeck (VHS) 18.5. in Marl (VHS) 4.8. in Waltrop (VHS) und 22.9. in Herten (VHS).

Nähere Auskünfte (Veranstaltungsort etc.) und Anmeldung bei der jeweiligen städtischen VHS sowie in Datteln bei der Stadtverwaltung (Ordnungsamt).

Im Jahr 2021 sind 650 Radfahrende auf Straßen im Kreis Recklinghausen und der Stadt Bottrop verunglückt, einer weniger als 2020. Die Zahl verunglückter Pedelecfahrerinnen und -fahrer ist dagegen erneut gestiegen. Von den 650 verletzten Radlern waren 206 auf einem technisch unterstützten Rad unterwegs. Das waren 42 verletzte Pedelecfahrende mehr als im Jahr 2020.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell