Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zusammenstoß zwischen Radfahrern

Einbeck (ots)

Einbeck / L 572 / Höhe Ausfahrt Sülbeck (rod)

Am Dienstag, den 08.03.2022, kam es gegen 16:50 Uhr auf dem Radweg neben der L 572 zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer im Begegnungsverkehr, wobei beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. In Höhe der Ausfahrt Sülbeck stieß ein 63-jähriger Radfahrer aus Rosdorf aus Richtung Immensen kommend mit einer 49-Jährigen Pedelec-Fahrerin aus Northeim zusammen. Da bei dem Radfahrer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt wurde und ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,1 Promille ergab, wurde ihm auf der Dienststelle in Einbeck eine Blutprobe entnommen.

