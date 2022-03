POL-NOM: Pkw durch Frontalzusammenstoß in den Straßengraben geschleudert

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Nordhäuser Weg; Mittwoch, 09.03.2022, 17:15 Uhr bis 17:45 Uhr NORTHEIM (TH) Am Mittwoch, 09.03.2022, in der Zeit von 17:15 Uhr bis 17:45 Uhr, ist es in einem Northeimer Supermarkt zum Diebstahl einer Geldbörse aus einer Handtasche gekommen. Einer 79-jähr. Frau aus Northeim wurde während ihres Einkaufes durch einen bislang unbekannten Täter in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse ...

mehr