POL-RE: Dorsten: Jugendlicher geht auf Senior los

An einem Schulhof am Weißdornweg ist am Sonntagnachmittag ein Jugendlicher mit einem 66-jährigen Mann aus Dorsten aneinandergeraten. Nach eigenen Angaben bemerkte der Mann gegen 14.20 Uhr zwei Jugendliche auf dem Schulhof der Grundschule und machte sie darauf aufmerksam, dass sie sich dort nicht aufhalten dürften. Daraufhin eskalierte die Situation und einer der Jugendlichen ging auf den Senior los, indem er ihn in den Bauch trat. Der Dorstener ging nach der Tat zur Polizei und zeigte die Körperverletzung an. Der Mann wurde leicht verletzt, zum Arzt wollte der 66-Jährige nicht. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 16 Jahre alt, ca. 1,75m groß, schwarze Haare, Brillenträger, trug eine grüne Cargo-Hose und eine bunte Steppjacke. Er war in Begleitung eines zweiten Jugendlicher, der sich allerdings zurückhielt. Hinweise auf die Tat selbst selbst oder den Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

