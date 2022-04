Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 15-jährige Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine 15-jährige Fahrradfahrerin wurde bei einem Unfall am Montag um 13.35 Uhr an der Ecke Westerholter Weg/ Von-Bruchhausen-Straße leicht verletzt. Die junge Recklinghäuserin fuhr auf der Von-Bruchhausen-Straße in Richtung Westerholter Weg und hielt verkehrsbedingt an der Einmündung an. Zeitgleich bog ein 22-jähriger Autofahrer vom Westerholter Weg nach links auf die Von-Bruchhausen-Straße ab. Dabei touchierte der Recklinghäuser die 15-Jährige und sie kam zu Fall. Ein Rettungswagen war vor Ort, eine weitere Behandlung zunächst jedoch nicht notwendig. Es entstand ein Sachschaden von etwa 850 Euro.

