Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (243/2022) Brand in Feldscheune in Eisdorf - Ursache noch Unklar, Zeugen werden um Hinweise gebeten

Göttingen (ots)

Bad Grund, OT Eisdorf, Sandbucht (Feldflur) | Montag, 06. Juni 2022, 17:00 Uhr

BAD GRUND (as) - In einer Holzscheune in der Feldflur von Eisdorf bei Bad Grund (Landkreis Göttingen) ist am frühen Montagabend (06.06.22) gegen 17:00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Menschen wurden nicht verletzt.

Ersten Informationen zufolge wurden mehrere im Inneren der Scheune gelagerte landwirtschaftliche Geräte beschädigt. Die alarmierten Feuerwehren aus Bad Grund, Eisdorf und Gittelde waren mit 136 Kameradinnen und Kameraden vor Ort. Darüber hinaus befand sich ein Rettungswagen aus Osterode in Bereitstellung.

Gegen 17:50 Uhr wurde das Feuer durch die Einsatzkräfte gelöscht. Die genaue Schadenssumme konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Nach Rücksprache mit der Tatortgruppe wurde in der Scheune gelagertes Heu durch einen Radlader auseinandergezogen, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Die Brandursache ist zurzeit noch unklar. Der Brandort wurde von der Polizei aus Osterode beschlagnahmt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Osterode unter Telefon 05522/5080 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell