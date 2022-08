Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) E-Scooter Fahrer verletzt sich bei einem Sturz (08.08.2022)

VS-Schwenningen (ots)

E-Scooter-Fahrer hat sich am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, bei einem Sturz auf der Villinger Straße leicht verletzt. Ein 52-jähriger Mann mit einem E-Scooter auf dem abgetrennten Fuß - und Radweg auf der Villinger Straße in stadteinwärtige Richtung unterwegs. Im Bereich der ESSO-Tankstelle verlor der Mann die Kontrolle über seinen Roller und stürzt auf den Radweg. Der 52-Jährige verletzte sich dabei leicht. Einen Helm hatte der Mann nicht getragen. Ein Krankenwagen brachte ihn zur medizinischen Behandlung in eine Klinik.

