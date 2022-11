Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - zwei Frauen Opfer eines "Shoulder Surfer"-Betrügers

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 01.11.2022 gegen 09:30 Uhr wurde eine 79-Jährige in einer Bank am Schlossplatz in Bad Dürkheim Opfer eines sogenannten "Shoulder-Surfers". Im Inneren der Band wurde sie von einem bislang unbekannten Täter in ein Gespräch verwickelt. Angeblich würde seine Karte nicht mehr aus einem Geldautomaten ausgeworfen, weshalb die 79-Jährige doch einen anderen Automaten benutzen sollte. Nachdem sie mit ihrer EC-Karte Geld abgehoben hatte, wurde ihre Karte nicht mehr ausgeworfen. Der unbekannte Täter stand die ganze Zeit am linken Automaten neben ihr und spähte vermutlich ihre PIN aus. Am 02.11.2022 bemerkte die Frau bei der Kontrolle ihres Kontos, dass 3300 Euro abgebucht wurden.

Am gleichen Tag wurde auch eine 66-Jährige in der gleichen Bank Opfer des unbekannten Täters. Sie stellte bei der Kontrolle ihres Kontos fest, dass 3000 Euro abgebucht wurden.

Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Vermutlich wurde das Ausgabefach des Geldautomaten technisch manipuliert. Das Phänomen der sogenannten "Shoulder Surfer" ist bundesweit bekannt. Das Landeskriminalamt und die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz haben Tipps und Empfehlungen zusammengestellt, wie man sich schützen kann: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/29763/4658958 Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell