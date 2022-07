Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kfz-Werkstatt bei Brand stark beschädigt

Raub auf offener Straße

Iserlohn (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:10 Uhr, kam es aus bislang unbekannter Ursache am Hombrucher Weg in einer Kfz-Werkstatt mit angrenzendem Wohnhaus zu einem Brand. Hierbei wurden durch das entstandene Feuer die Werkstatt und der darüber befindliche Dachstuhl stark beschädigt. Durch die Löscharbeiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Die Bewohner konnten unverletzt aus dem Haus evakuiert werden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges am Samstagmorgen im Bereich des Hombrucher Weg wahrgenommen haben, sich telefonisch unter der 02371-9199-0 oder auf jeder Polizeidienststelle zu melden. (dom)

Bereits am Donnerstagabend, gegen 23:15 Uhr, kam es an der Bergwerkstraße zu einem Raub auf offener Straße. Der Geschädigte habe kurz vor seiner Haustür seine Geldbörse aus seiner Hosentasche genommen, um an seinen Haustürschlüssel zu kommen. Plötzlich habe ihm ein unbekannter Täter, welcher den Geschädigten kurz zuvor schon angesprochen habe, seine Geldbörse aus der Hand gerissen und das Bargeld hinausgenommen. Hierdurch fiel der Geschädigte gegen eine Hauswand. Anschließend habe der Geschädigte sein Portmonee wieder zurückerhalten können. Der unbekannte, männliche Täter habe ein südländisches Erscheinungsbild gehabt. Er sei schwarz gekleidet, etwa 1,75 - 1,85 Meter groß und circa 25 - 30 Jahre alt gewesen und habe Deutsch gesprochen. Die Polizei ermittelt wegen Raub und bittet um Zeugenhinweise unter der 02371-9199-0. (dom)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell