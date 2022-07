Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Ladendiebstahl mit Waffen

E-Bike aus Gartenlaube entwendet

Menden (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in einem Einfamilienhaus an der Friedhofstraße zu einem Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr Zutritt zu den Innenräumen des Hauses und entwendeten diversen Schmuck und einen Fahrzeugschlüssel. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahl und bittet um Zeugenhinweise unter der 02373-9099-0. (dom)

Am Freitagabend, gegen 21:45 Uhr, kam es in einem Supermarkt an der Holzener Straße zu einem Ladendiebstahl, bei dem ein 46-jähriger Fröndenberger in seinem Rucksack Elektronikartikel verstaute und den Kassenbereich passierte, ohne diese zu bezahlen. Bei der anschließenden Durchsuchung des 46-Jährigen konnten zwei Messer aufgefunden und sichergestellt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Ladendiebstahls mit Waffen. (dom)

Zwischen Donnerstag und Freitag verschafften sich unbekannte Tatverdächtige gewaltsam Zutritt zu einer Gartenlaube an einem Einfamilienhaus an der Fichtenstraße. Im Inneren wurde ein Ringschloss, welches insgesamt drei Fahrräder sicherte, durchtrennt und ein E-Bike der Marke "Mondraker" entwendet. Die Polizei ermittelt wegen schwerem Diebstahl und bittet um Zeugenhinweise unter der 02373-9099-0. (dom)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell