Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Reifen zerstochen, Täter bei Tat durch Zeugen gestört

Iserlohn (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 23:50 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Schulstraße zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete, wie sich eine unbekannte Person zwischen mehreren geparkten Fahrzeugen aufhielt. Plötzlich habe der Zeuge ein lautes Zischen wahrgenommen und bei genauerer Inaugenscheinnahme festgestellt, dass ein Reifen an einem der Fahrzeuge augenscheinlich gewaltsam zerstochen wurde. Der Zeuge sprach den unbekannten Tatverdächtigen an, dieser entfernte sich daraufhin in Richtung eines Spielplatzes. Der Zeuge schätze den männlichen Täter auf circa 80 Jahre. Er habe eine Basecap und dunkle Kleidung getragen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der 02371-9199-0. (dom)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell