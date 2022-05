Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sachbeschädigung in Schule

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben in der Schule in Otterberg einen erheblichen Sachschaden hinterlassen. Ein Mitarbeiter stellte am Sonntagnachmittag fest, dass sich Unbekannte Zugang zu Turnhalle verschafft haben. In der Halle wurde nichts beschädigt, aber mehrere Türen geöffnet, Getränke verschüttet und Zigaretten hinterlassen, zudem Unfug mit Sportgeräten veranstaltet. Ob etwas fehlt, wird am Montag überprüft. Die Tatzeit muss zwischen Freitag 22 Uhr und Sonntag 15 Uhr liegen. Zeugen, die in der fraglichen Zeit rund um die Schule etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell