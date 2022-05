Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Party geschlagen und beraubt

Kaiserslautern (ots)

Wegen des Verdachts des Raubes ermittelt die Polizei gegen einen 28-Jährigen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen feierten der Verdächtige und sein späteres Opfer in der Nacht zum Sonntag gemeinsam in der Innenstadt. Man konsumierte alkoholische Getränke. Als der gleichaltrige Mann am frühen Morgen die Wohnung des Verdächtigen verließ, folgte ihm der mutmaßliche Täter. Auf der Straße soll der Verdächtige den Geschädigten dann körperlich attackiert haben, um seinem Opfer mehrere hundert Euro zu rauben. Der leicht Verletzte wandte sich an Angehörige, die ihn zur Polizei brachten. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Im Krankenhaus wurde der Mann medizinisch versorgt. Die Ermittlungen zur Tat dauern an. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell