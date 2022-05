Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe räumen Auto aus

Kaiserslautern (ots)

In einer Tiefgarage in der Albrechtstraße haben sich am Wochenende Unbekannte an einem Auto zu schaffen gemacht. Die Diebe stahlen aus dem unverschlossenen Wagen einen schwarzen Rucksack, einen US-amerikanischen Reisepass, einen Gehörschutz und eine Regenjacke. Wie es den Tätern gelang, in die Tiefgarage einzudringen, ist aktuell nicht geklärt. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

