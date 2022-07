Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebstahl in Supermarkt

Halver (ots)

Bereits am Dienstag, zwischen 12:00 Uhr und 12:15 Uhr, wurde eine 81-jährige Halveranerin in einem Supermarkt an der Hagener Straße Opfer eines Taschendiebstahls. Als die 81-Jährige in der Gemüseabteilung stand, habe sie ein Mann gebeten, ihm Kartoffeln und Zwiebeln aus der Auslage zu reichen. Nachdem die Halveranerin dieser Bitte nachkam und ihren Einkauf fortsetzte, stellte sie im Kassenbereich fest, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche sei. Sie habe ihre Handtasche, in der sich auch ihr Portmonee befand, während des Einkaufs offen über ihrer Schulter getragen. Den unbekannten, männlichen Tatverdächtigen schätze die Geschädigte auf eine Größe von circa 1,75 Meter und etwa 40 bis 50 Jahre. Er trug kurzes, schwarzes Haar und habe eine dunkle Jacke und Hose getragen. Neben einer kräftigen Statur habe der unbekannte Täter ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt und gebrochenes Deutsch gesprochen. Die Polizei ermittelt wegen Taschendiebstahl und bittet um Zeugenhinweise unter der 02353-9199-0. (dom)

