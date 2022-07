POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Altena (ots) - Aufgrund technischer Probleme ist die Polizeiwache Altena derzeit telefonisch unter der 02352/9199-0 nicht erreichbar. Bitte wenden Sie sich bei etwaigen Anliegen unter 02351/9099-0 an die Polizeiwache Lüdenscheid oder bei Notfällen an den Polizeinotruf 110. Wie lange die technischen Probleme andauern, ist derzeit nicht bekannt. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

