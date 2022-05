Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 63-Jähriger auf offener Straße angegriffen - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Visselhövede. Nach einem Angriff auf einen 63-jährigen Mann suchen die Beamten der Polizeistation Visselhövede nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen habe er sich am Freitagabend, gegen 22 Uhr auf dem Gehweg an der Lindenstraße in Höhe des ehemaligen Kurbades aufgehalten, als er unvermittelt von zwei unbekannten Männern attackiert worden sei. Beide sollen auf den am Boden liegenden Mann eingetreten haben. Dann seien die Täter in unbekannte Richtung geflüchtet. Hinweise bitte unter Telefon 04262/59508-0.

