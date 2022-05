Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Buntmetalldiebstähle - Unbekannte entwenden Katalysatoren ++

Rotenburg (ots)

Rotenburg/Zeven. Unbekannte entwendeten am Wochenende im Kreis mehrere Katalysatoren aus Gebrauchtfahrzeugen. In der Nacht von Freitag auf Samstag meldeten aufmerksame Zeugen gegen 02:00 Uhr im Gewerbegebiet Barkhof bei Sottrum eine verdächtige Person auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers. Das Gelände wurde durch die alarmierte Polizei umstellt und unter Einsatz eines Diensthundes durchsucht. Die tatverdächtige Person konnte dabei nicht mehr festgestellt werden, allerdings fanden die Einsatzkräfte mehrere, offenbar zum Abtransport bereitgelegte und zuvor aus den abgestellten Pkw herausgetrennte Katalysatoren auf. In derselben Nacht waren Unbekannte auf dem Gelände eines Autohändlers in der Böttcherstraße in Zeven aktiv. Auch hier wurden die Katalysatoren bei zwei Pkw herausgetrennt und entwendet. Mitarbeiter des Händlers wurden dann am Samstagmittag auf die Tat aufmerksam.

Zeugenhinweise werden an die Polizei in Rotenburg unter 04261-9470 oder die Wache in Zeven unter der Rufnummer 04281-93060 erbeten.

