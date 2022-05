POL-EU: Fehler beim Überholen

Euskirchen (ots) - Dienstagabend (20.08 Uhr) befuhr eine 58-Jährige mit ihrem Pedelec einen Feldweg der Verlängerung der Straße "Am Erlenhof" in Richtung Kölner Straße. Nach eigenen Angaben wollte sie nach links auf einen Feldweg in Richtung Schwimmbad abbiegen. Dabei kam sie zu Fall. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen ...

