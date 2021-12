Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Offenbar gestohlener Roller im Gebüsch entdeckt - Polizei sucht Zeugen

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen offenbar gestohlenen Kleinkraftradroller entdeckte ein Zeuge am Mittwochabend in einem Gebüsch in Eppelheim und verständigte die Polizei. Der Roller lag im Maximilian-Kolbe-Weg in einem Gebüsch auf dem Parkplatz vor der Rhein-Neckar-Halle. Von der Straße war das Fahrzeug nicht zu sehen. Die vordere Verkleidung war gewaltsam abgerissen worden, das Zündschloss und die Kabel herausgerissen. Der Auffindeort befindet sich unweit der Wohnanschrift des Besitzers. Roller der Marke Piaggio, Farbe Rot, mit Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 wurde sichergestellt.

Zeugen, die verdächtigte Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

