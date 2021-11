Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Holzbaubetrieb

Lichtenau-Kleinenberg (ots)

(mb) An der Hauptstraße sind Einbrecher von Sonntag auf Montag in die Firmenräume einer Zimmerei eingedrungen.

Die Täter hebelten zwischen 16.00 Uhr und 06.30 Uhr an der Rückseite des älteren Gebäudes ein Garagentor auf und gelangten in die Firmenräume. Sie brachen einen Firmenbulli auf und entwendeten daraus Werkzeuge und Maschinen. Auch die Tür zum Büro wurde aufgebrochen. Hier suchten die Täter nach Wertsachen und entwendeten einen Möbeltresor. Aus der Firmenhalle wurde ein etwa 250 Kilogramm schweres Schweißgerät gestohlen. Die Täter müssen in unmittelbarer Tatortnähe ein Fahrzeug zum Abtransport der Beute bereitgestellt haben.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell