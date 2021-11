Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrerin schwer verletzt

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Auf der Schwimmbadstraße ist am Dienstag eine Radfahrerin angefahren und schwer verletzt worden.

Gegen 10.45 Uhr fuhr eine 69-jährige Mercedesfahrerin vom Parkplatz des Freibades Bad Lippspringe über den abgesenkten Bordstein auf die Schwimmbadstraße in Richtung Detmolder Straße. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 57-jährigen Radfahrerin die auf der Triftstraße in Richtung Schützenweg fuhr. Das Auto kollidierte mit der Radlerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und schlug mit dem ungeschützten Kopf auf. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht werden.

