Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - Auto beschädigt und geflüchtet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 01.11.2022 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr wurde ein in der Waldstraße in Wachenheim abgestellter Peugeot beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den Peugeot und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Außenspiegel und am Kotflügel entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Verkehrsunfall konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Er informierte die Polizei und konnte das Kennzeichen des VW Caddy angeben. Da die Halterin des VW in Bayern lebt laufen derzeit Ermittlung hinsichtlich der Fahrereigenschaft zum Unfallzeitpunkt. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um weitere Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell