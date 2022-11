Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall beim Überholen

Neuleiningen (ots)

Bei einem Überholvorgang kam es am gestrigen Dienstag, 01.11.22, gegen 18:10 Uhr zwischen Sausenheim und Neuleiningen zu einem Verkehrsunfall. Beide Unfallbeteiligten, eine 61 Jahre alte Frau und ein 18 Jahre alter Mann, befuhren mit ihren Pkw die L 453 von Sausenheim kommend in Richtung Neuleiningen. Als die 61-jährige den vor ihr fahrenden 18-jährigen überholen wollte, habe dieser plötzlich stark beschleunigt. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs habe die Überholende nach rechts gelenkt, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Bei diesem Wiedereinordnen nach rechts kam es zur Berührung der hinteren rechten Fahrzeugseite mit der vorderen linken Fahrzeugseite des überholten Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

