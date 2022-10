Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Doppelhaus in Brand geraten: Ursache noch unklar

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach. Am Montagabend (10.10.) kam es in einem Doppelhaus in der Bertha-von-Suttner-Straße zu einem Brandgeschehen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es gegen 19:40 Uhr in einer dortigen Doppelhaushälfte zu einer Explosion, in dessen Folge das Haus in Brand geriet. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand jedoch schnell unter Kontrolle und führte Löscharbeiten durch. Zwei Personen wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Die genauen Umstände der Brandentstehung sind derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Brandursachenermittlungen. Durch die Detonation wurden beide Doppelhaushälften stark beschädigt und sind vorerst nicht mehr bewohnbar.

Derzeit ist der Aufenthalt eines Bewohners der betroffenen Doppelhaushälfte unbekannt. Aufgrund einer akuten Einsturzgefahr ist eine Absuche des Hauses nach dem Mann jedoch momentan nicht möglich.

Wann das Objekt betreten werden kann und die Untersuchungen vor Ort beginnen werden, ist derzeit noch nicht absehbar.

Dominik Möller,

Pressesprecher

