Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des PK Varel vom 03.10.2022

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfallflucht

Varel - Am Sonnabend, 01.10.2022, kam es gegen 12:50 Uhr auf dem Parkplatz der hiesigen Bäckerei in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der unbekannte Unfallverursacher parkte mit einem beigen PKW aus einer Parklücke aus und prallte dabei gegen einen weiteren PKW, welcher dadurch beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Ort, ohne mit dem Geschädigten zu sprechen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben oder Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr

Varel und Zetel - Am Sonntag, 02.10.2022, sind der Polizei Varel gleich zwei Personen aufgefallen, welche augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen haben. Gegen 20:00 Uhr wurde ein 22jähriger Wilhelmshavener mit seinem PKW im Bereich Zetel/Blauhand kontrolliert. Aufgrund einiger Auffälligkeiten und eines positiven Drogenvortests wurde bei dem 22jährigen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt zunächst untersagt. Um 20:55 Uhr ist einer anderen Streife der Polizei ein 17jähriger Vareler mit einer Mofa im Bereich Varel aufgefallen, welcher ebenfalls diverse Anzeichen für einen Drogenkonsum aufwies. Auch bei ihm ist eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt worden.

Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Varel - Am Montag, 03.10.2022, gegen 09:00 Uhr, bemerkte ein Spaziergänger im Bereich des Waldes an der Ahrensberger Straße einen Zigarettenautomaten, welcher augenscheinlich gewaltsam geöffnet wurde. Sowohl Bargeld als auch Zigaretten wurden entwendet. Der Automat wurde an einem Spazierweg im Wald gefunden, die Herkunft ist bislang unklar. Mutmaßlich ist er aufgrund des Gewichts mit einem Kraftfahrzeug transportiert worden. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen über das Wochenende gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell