POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum: 30.09.2022 - 02.10.2022

Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus

Varel - Am Freitag, dem 30.09.2022, gegen 19:30 Uhr ist es in der Bockhorner Straße zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus gekommen. Bewohner sind zunächst auf das akustische Signal eines Rauchmelders aufmerksam geworden. Da es aus der betroffenen Wohnung auch etwas verschmort gerochen und der Bewohner die Tür nicht geöffnet habe, sind Einsatzkräfte der Vareler Polizei, der freiwilligen Feuerwehren Varel und Winkelsheide/Borgstede sowie des Rettungsdienstes alarmiert worden. Beim Öffnen der Wohnungstür ist den Einsatzkräften bereits eine Rauchwolke entgegengekommen. Die Feuerwehr konnte den Bewohner aus der Wohnung bergen und dem Rettungsdienst übergeben. Der Herr wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung dem Krankenhaus zugeführt. Der Brand ist durch das professionelle Vorgehen der Feuerwehr zügig unter Kontrolle gebracht und abgelöscht worden. Das Obergeschoss des Hauses ist derzeit unbewohnbar. Zwecks weiterer Ermittlungen wurde der Brandort beschlagnahmt.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht -

Varel - In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 03:00 Uhr ist es in Höhe der Düsternstraße 14 zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Pkw ist augenscheinlich von der Fahrbahn abgekommen und hat anschließend die Hauswand des dortigen Mehrparteienhauses touchiert. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem beteiligten Fahrzeug um einen dunkelfarbigen Pkw der Marke Ford, welcher rechtsseitig Beschädigungen aufweisen müsste. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, diese der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

