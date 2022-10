Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrraddemo für bessere Fahrradwege und fahrradfreundliche Verkehrslenkung mit rund 50 Teilnehmern/innen

Wilhelmshaven (ots)

Wilhelmshaven. Am heutigen Tag, 30.09.2022, zwischen 18.00 Uhr und 19.15 Uhr fand eine angemeldete Fahrraddemo statt. Die rund 50 Teilnehmer/innen fuhren in einem Verband im Sinne der Straßenverkehrsordnung, d.h. sie fuhren zu zweit nebeneinander und entsprechend viele hintereinander. Somit galt der Verband als ein Fahrzeug. Die Polizei begleitete diese Demonstration, welche vom Rathausplatz fast durch das gesamte Stadtgebiet verlief und am Südstrand endete. Andere Verkehrsteilnehmer mussten nur wenige Beeinträchtigungen in Kauf nehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell