Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zusammenstoß zwischen Radfahrerin und Radfahrer -Zeugen gesucht!

Varel (ots)

Nachträglich wurde ein Verkehrsunfall angezeigt, der sich bereits am Montag, den 26.09.2022 ereignete. An diesem Tag befuhr gegen 16:15 Uhr eine 36-Jährige aus Varel den Fahrradweg der B437. In Höhe der Straße Am Spülteich kam ihr ein Fahrradfahrer entgegen, mit dem sie frontal zusammenstieß. Die 36-Jährige stürzte dadurch und zog sich leichte Verletzungen zu. Der entgegenkommende Fahrradfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallbeteiligte zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

