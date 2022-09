POL-WHV: Über den Hund einen Sprayer ermittelt

Varel (ots) - Am Dienstagmorgen gegen 06.35 Uhr kam es am sogenannten Kaffehauskreisel in der Oldenburger Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Pedelec-Fahrerin. Eine 22-Jährige aus Varel fuhr mit ihrem PKW in den Kreisel ein und übersah eine vorfahrtberechtigte 65-Jährige auf ihrem Pedelec. Durch den Zusammenstoß stürzte diese und verletze sich leicht. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven ...

