Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Eindringen in Schulgebäude der BBS Jever mit Diebstahl und Anbringung von Graffiti

Jever (ots)

Am 28.09.2022, gegen 06:30 Uhr, wurde festgestellt, dass seit dem Vorabend gegen 18:30 Uhr, unbekannte Täter in ein Gebäude der BBS Jever in der Schützenhofstra0e in Jever gelangt sind. Dort wurden Gegenstände entwendet. Des Weiterem wurde im Außenbereich der Schule mittels Sprühfarbe Graffiti angebracht.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

