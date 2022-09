Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrraddiebstähle am Bahnhof in Jever

Jever (ots)

Am 23.09.2022, gegen 19:00 Uhr, stellten zwei Geschädigte ihre Fahrräder (ein Damenrad, ein Klapp-Faltrad) verschlossen im Fahrradständer vor dem Bahnhof in Jever ab. Als sie am Folgetage gegen 09:30 Uhr dorthin zurückkehrten, stellten sie fest, dass beide Räder entwendet worden sind. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

