Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei WHV - Großkontrolle -

Wilhelmshaven (ots)

Großkontrolle am 26.09.2022 Am 26.09.2022, von 10:00-13:45 Uhr, führte die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mit Unterstützung geschulter Einsatzkräfte der gesamten Polizeidirektion Oldenburg eine Großkontrolle im Bereich der Friedenstraße in Wilhelmshaven durch. Weitere Unterstützung wurde durch das Hauptzollamt Oldenburg gestellt. Zielrichtung der Kontrolle, die zeitgleich an zwei Standorten stattgefunden hat, war die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit, insbesondere der jungen Fahrzeugführenden, hinsichtlich Alkohol- und Drogenbeeinflussung. Durch vorangegangene Großkontrollen der PI Wilhelmshaven/Friesland hatte sich gezeigt, dass insbesondere am Wochenanfang viele junge Kraftfahrzeugführende noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen, die am Wochenende konsumiert worden sind. Der langsame und unberechenbare Abbau der Betäubungsmittel wird durch die Betroffenen dabei nicht selten unterschätzt. Hierbei sollten die Kontrollen jedoch nicht nur strafbares Verhalten zum Vorschein bringen, sondern vor allem eine aufklärende und abschreckende Wirkung haben, um die Verkehrssicherheit auf Dauer zu verbessern. Im Anschluss an die stationäre Kontrolle wurde die Kontrollaktion bis 17:30 Uhr auf die Stadtgebiete Wilhelmshaven, Jever und Varel ausgeweitet. Im Rahmen der Kontrollaktion wurden insgesamt 210 Fahrzeuge und 235 Personen kontrolliert. Hierbei wurde bei sechs Kraftfahrzeugführenden der Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Entsprechende Blutproben wurden entnommen und Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Des Weiteren wurden Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Waffengesetz sowie mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht. Generell zeigte der Großteil der Kontrollierten trotz leichter Verkehrsbeeinträchtigungen und Zeitversäumnis Verständnis für die Kontrollaktion.

