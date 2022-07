POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Betrunkene gegen Randstein gefahren (17.07.2022)

Singen (ots) - Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Sonntag versucht, ein Auto auf der Otto-Hahn-Straße aufzubrechen. Der Unbekannte versuchte die hintere Beifahrertür eines auf dem Parkplatz einer Diskothek abgestellten weißen Mercedes der A-Klasse zu öffnen, was jedoch misslang. Dabei entstand jedoch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. ...

