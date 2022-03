POL-NB: Alkoholisierter Lkw-Fahrer festgestellt

Neubrandenburg (ots) - Am gestrigen 24.03.2022 wurden Beamte des Polizeireviers Friedland zu zwei Einbrüchen in das zu Trollenhagen gehörende Gewerbegebiet Hellfeld gerufen. An der ersten Firmenanschrift in der Straße Gewerbepark wurden die Beamten von dem 50-jährigen Geschäftsführer erwartet. Er gab an, dass der Einbruch in seine Firma gegen 06:45 Uhr bekannt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen bislang ...

mehr