Polizei Münster

POL-MS: Unfall mit 5 Fahrzeugen auf der Autobahn 1 - 34-Jährige lebensgefährlich verletzt

Münster (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 bei Greven am Samstagnachmittag (12.2., 14:10 Uhr) wurde eine 34-jährige Frau aus Ahlen lebensgefährlich verletzt. Ihre 5-jährige Tochter und eine 71 Jahre alte Frau wurden bei dem Unfall schwer verletzt, sieben weitere Personen leicht. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 71-Jährige mit ihrem Mazda am Stauende auf den Ford der 34-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Auto der Ahlenerin gegen ein weiteres Fahrzeug. Ein nachfolgender 44-jähriger Sprinterfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr zunächst auf den Wagen der 71-Jährigen auf und kollidierte dann ebenfalls mit dem Ford. Die fünf Insassen des Sprinters wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser, dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Zur Unfallaufnahme, Bergung und Reinigung ist die Fahrbahn in Richtung Bremen in Höhe der Anschlussstelle Greven bis auf weiteres voll gesperrt. Die Polizei Münster informiert fortlaufend auf Twitter (@polizei_nrw_ms) über die Sperrungsmaßnahmen.

